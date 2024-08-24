Що таке сімейна форма навчання та як на неї перейти

Законодавство України у сфері освіти надає можливість вибору оптимального формату навчання. Останнім часом все більшої популярності набуває сімейна або домашня форма освіти, яка дозволяє адаптувати навчальний процес до індивідуальних потреб кожної дитини.

Детальніше про сімейну форму навчання в Україні 2024 року та процедуру переходу на неї можна дізнатися з матеріалів Фактів ICTV.

Сутність сімейної форми навчання

Сімейна освіта - це індивідуалізований підхід до навчання, при якому батьки самостійно організовують освітній процес дитини в домашніх умовах. Ключова перевага полягає у можливості адаптувати темп та методи навчання до особливостей, можливостей та інтересів дитини, при цьому дотримуючись державних освітніх стандартів.

Учні навчаються вдома автономно, отримуючи консультації від педагогів, переважно в онлайн-форматі. На кожну консультацію відводиться 15 хвилин на одного учня з кожного предмету, згідно з графіком, затвердженим керівництвом навчального закладу. Загальний обсяг консультацій протягом навчального року не повинен перевищувати 3 години на один предмет.

Така форма не вимагає фізичної присутності учня в школі, але двічі на рік необхідно пройти оцінювання для підтвердження якості отриманих знань.

Якщо раніше сімейну форму обирали за власним бажанням, то в умовах воєнного стану вона стала необхідністю для багатьох. За статистикою Інституту освітньої аналітики, у 2023-2024 навчальному році понад 87 тисяч учнів обрали сімейну форму навчання.

Переваги сімейної форми навчання:

Зміцнення самоповаги та впевненості дитини

Отримання знань та навичок на рівні, не нижчому за державні стандарти

Повноцінний емоційний та інтелектуальний розвиток

Реалізація особистого потенціалу дитини

Процедура переходу на сімейну форму навчання

Сімейна форма доступна для дітей віком до 18 років. Для переходу не потрібні спеціальні довідки чи медичні показання. Достатньо подати заяву до школи.

Важливо розуміти, що після переходу на сімейну форму відповідальність за освітній процес повністю лягає на батьків. Вони мають вирішити технічні питання, ознайомитися з програмою та спланувати навчальний процес.

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Кроки для переходу на сімейну форму навчання:

Оформлення документів:

Подати заяву про зміну форми навчання до початку навчального року або не пізніше ніж за 3 місяці до річного оцінювання чи державної підсумкової атестації. Для першокласників: додати копію свідоцтва про народження та медичну довідку форми 086-1/о

Ознайомлення з вимогами школи:

Дитина закріплюється за певним класом. Педагоги складають графік і формат перевірки знань

Оцінювання знань:

1-4 класи: не менше 3 перевірних робіт на рік (онлайн або офлайн, обов'язкова присутність одного з батьків). 5-11 класи: оцінювання не рідше 4 разів на рік. Випускні класси (4, 9, 11): проходження державної підсумкової атестації

За результатами оцінювання виставляються семестрові та річні оцінки. Високі бали дозволяють продовжити сімейну форму навчання. У разі незадовільних результатів дитина має право на перездачу протягом місяця. Повторна незадовільна оцінка може призвести до рекомендації повернення до очної форми навчання.

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