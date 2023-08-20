Що значить пролити на себе будь-яку рідину: народні прикмети

У давні часи, коли людина йшла з дому, то їй у слід виливали воду. Такий ритуал мав принести удачу та щастя, особливо для близьких людей.

Нині пролити на себе будь-яку рідину, не тільки воду, вважається не просто подією. Існує безліч прикмет з різними тлумаченнями, пише Ukr.media.

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Що означає облитися водою

Облитися водою не страшно, якщо це не окріп, або крижана вода. Це хороша прикмета, а в деяких країнах навіть існують традиції з обливання.

До прикладу, в Індії перед важливою подією треба налити на себе та перед собою водою, тоді удача супроводжуватиме людину.

Також добре випадково облитися теплою або злегка гарячою водою, але без хворобливих відчуттів. Це до приємного сюрпризу і несподіваної удачі.

За часів Київської Русі до води відносилися дбайливо. "Скільки води пролити, стільки горя отримати", – каже одна народна прикмета. Це прийшло відтоді, коли воду приносили з криниці, тому прикмета має більш практичний сенс.

Якщо облилися окропом, тоді чекайте на серйозні нещастя. Зокрема йдеться про грошові втрати та конфлікти, сварки.

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Що означає облитися молоком, чаєм, вином, олією, кавою

1. Молоко. Хороша прикмета, якщо ви облили на себе молоко, стоячи на порозі, або лежачи в ліжку. Так ви накличете на себе удачу та успіх на тривалий час. В інших ситуаціях – до втрат і сварок.

2. Чай. Якщо облилися чаєм, то чекайте на новини або у вашому житті з'являться неждані гості. Якщо чай був не сильно гарячий і дуже солодкий, то ваші гості будуть приємні, а новини радісні. А ось майже киплячий або прохолодний напій, ще й без цукру – до дрібних неприємностей та біди.

Після того, як ви пролили чай, на одязі лишилася пляма, то найближчим часом настануть проблеми і стануть перешкодою на шляху до досягнення поставленої мети.

3. Вино. Якщо облилися червоним вином, то очікуйте на проблемі зі здоров'ям, особливо попіклуйтеся про серцево-судинну систему.

Якщо біле вино пролили на одяг або тіло, то біля вас завівся заздрісник, від якого можна чекати будь-якої шкоди.

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4. Олія. Поганою прикметою вважається облитися олією, оскільки плями після цього продукту майже неможливо вивести. Якщо ж олія кипляча, то залишиться опік, який ще й треба буде лікувати.

5. Кава. Якщо ви облилися негарячою кавою, а на одязі залишилися плями, то радійте, оскільки це до хороших змін у житті. Якщо вилили на себе гарячу каву, то це до негативних змін у житті, суєти та клопотів.

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