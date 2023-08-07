Щоб не отруїтися: Як перевірити кавун на вміст нітратів та іншої хімії
Сезон кавунів уже настав, і з багатьма варіантами плодів потрібно бути обережним, оскільки деякі з них можуть містити надмірні кількості нітратів, які можуть бути небезпечними для здоров'я. Однак, існують прості способи перевірити рівень нітратів у кавуні та уникнути небезпечних продуктів.
За допомогою води можна перевірити, чи містить кавун надмірну кількість нітратів. Щоб це зробити, опустіть шматочок кавуна у склянку з водою. Якщо вода забарвиться в рожевий колір, це може свідчити про високий вміст нітратів у кавуні. У такому випадку краще відмовитися від його вживання та придбати інший плід. Про це пишуть в блозі Julia clinic в Instagram.
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Також можна звернути увагу на прожилки в м'якоті кавуна. Товсті, жовті та жорсткі прожилки можуть свідчити про наявність нітратів. У той час як тонкі, білі та м'які прожилки свідчать про кавун хорошої якості.
Найбільше нітратів зазвичай містяться у шкірці та прилеглій до неї м'якоті кавуна. Тому краще віддавати перевагу споживанню соковитої серцевини плоду.
Важливо дотримуватись певних правил, щоб мінімізувати ризики отруєння кавуном:
- Придбавайте кавуни у перевірених супермаркетах з належним санітарним контролем.
- На ринку запитайте продавця про сертифікати безпеки продукції перед покупкою.
- Уникайте купівлі розрізаних кавунів, оскільки це збільшує ризик поширення мікробів.
- Не купуйте зіпсовані, тріснуті, "акційні" або прим'яті кавуни, оскільки вони можуть містити більше мікробів.
- Перед розрізанням кавуна ретельно вимийте його та свої руки.
- Залиште плід на кілька хвилин після миття, дайте йому висохнути, щоб знищити бактерії.
Нагадуємо, що для отримання отруєння нітратами потрібно спожити велику кількість кавуна за один раз, і загалом він є досить безпечним для здоров'я. Однак, звертайте увагу на якість та вміст нітратів у кавуні, щоб зберегти своє здоров'я та насолодитися смачними та безпечними плодами.
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