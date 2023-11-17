'Щоб вильоти носіїв 'Кинджалів' не паралізували країну': Зеленський доручив мінімізувати тривалість повітряних тривог

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. 17 листопада глава держави доручив Міноборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "Кинджалів" не паралізували країну на години.

Зеленський у соцмережах повідомив: "Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "Кинджалів" не паралізували країну на години".

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Президент України про Ставку (дослівно):

Важлива Ставка щодо забезпечення сил оборони наступного року.

Велика доповідь міністра оборони Умєрова про потреби наших воїнів у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах – в усьому необхідному для подальшої деокупації України.

Реалізація поточних контрактів. Контрактування на наступний рік як із вітчизняним ОПК, так і з закордонними постачальниками. Систематизація очікуваної міжнародної технічної допомоги.

Доповідь міністра стратегпрому Камишіна щодо нарощування обсягів виробництва на підприємствах вітчизняного ОПК. А також поточний стан і перспективи нашої багаторічної ракетної програми, ухваленої ще у 2021 році.

Ситуація на фронті: Лиман, Бахмут, Авдіївка, Херсонщина. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова та Содоля.

Нагадаємо, у вересні 2023 року під час виступу в ООН Зеленський пообіцяв, що Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну.

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