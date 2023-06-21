Дачники розповіли, як аспірином збільшити врожай помідорів

Чимало українських дачників висаджують помідори на своїх ділянках. Існує багато секретів збільшення врожайности томатів.

Засновник GardeningExpress Кріст Боннетт поділився своїми порадами щодо використання аспірину. За його словами, ліки допоможуть помідорам стати більш стійкими до шкідників і хвороб.

Зазначається, що аспірин покращує ріст рослин, що сприяє утворенню більшої кількості плодів, таким чином збільшуючи загальний урожай.

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Щодо того, як використовувати аспірин для підгодівлі рослин томатів, Кріс пояснив, що потрібно розчинити одну-дві таблетки у наповненій лійці. Розчином варто обприскати рослини і також полити їх.

Саліцилова кислота в рослині в основному посилює рослину проти шкідників і хвороб і допомагає їй стати більш стійкою. Інші дачники пропонують замочувати розсаду томатів у суміші аспірину перед тим, як висаджувати її.

Однак аспірин не відлякує або вбиває шкідників. Хоча він покращує захист рослини для боротьби з проблемами, викликаними шкідниками, спочатку він не відлякує їх.

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