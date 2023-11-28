Українців чекають зміни у підході до мобілізації, про які повідомлять вже цього тижня

Данилов заявив, що цього тижня анонсують зміни у процедурі мобілізації в Україні

Україна планує внести зміни у стратегію мобілізації, спрямовані на збереження боєздатності армії після двох років повномасштабної війни. Зміни, які будуть оголошено протягом цього тижня, передбачають перегляд підходів до мобілізації та використання комерційних рекрутингових компаній для більш цілеспрямованого набору особового складу.

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), розкрив деякі аспекти змін у інтерв'ю The Guardian. Відзначається, що нові підходи передбачають врахування навичок призовників та надання їм посад, що відповідають їхній кваліфікації, замість простого направлення на фронт.

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"Деякі люди налякані, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть займатися іншою діяльністю... Тепер у нас новий міністр з новим підходом", – зазначив Данілов.

За його словами, армія буде співпрацювати з двома провідними рекрутинговими компаніями для відбору фахівців з конкретними навичками, які бажають допомагати армії, але уникатимуть служби на фронті.

"Мобілізація стане гнучкішою, будуть оголошені ті спеціальності, які необхідні, і люди будуть добровільно йти на конкретну посаду. Наприклад, потрібні зварювальники чи слюсарі тощо. росія намагається підігріти це питання, кажучи, що у нас не вистачає солдатів, що у нас проблеми з мобілізацією... не будемо це переоцінювати", – пояснив секретар РНБО.

Данілов також визнає наявність проблем із системою мобілізації в Україні, але зауважує, що їх масштаби перебільшуються російською пропагандою.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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