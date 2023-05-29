Справа Паші "Мерседеса": суд продовжив арешт митрополита УПЦ МП до 1 липня
Соломʼянський районний суд Києва продовжив домашній арешт для митрополита Української православної церкви Московського патріархату Паші "Мерседеса" (Петра Лебедя). Він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом до 1 липня.
Митрополит також повинен носити електронний браслет. Про це повідомляє "Суспільне".
Зазначається, що прокурори просили продовжити запобіжний захід, оскільки досудове розслідування за підозрою у виправдовуванні збройної агресії РФ та приниженні громадян через релігійні переконання досі триває. Без цілодобового домашнього арешту Петро Лебідь матиме змогу впливати на свідків.
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Нагадаємо, митрополит неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців. Він принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої.
1 квітня журналісти помітили Петра Лебедя біля стін Лаври у дорогому шарфі від Louis Vuitton, вартість якого майже 700 доларів.
Того ж дня митрополиту Павлу вручили підозру. Того ж дня суд призначив йому домашній арешт на 60 діб.
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