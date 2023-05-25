День Києва 2023: коли відзначають та яка святкова програма

Мешканці столиці готуються святкувати День Києва в останню неділю травня. Хоча через військовий стан не буде проводитися масових культурних заходів, проте заплановано низку вистав, концертів, екскурсій та інших подій. Деталі про святкування Дня Києва 27 та 28 травня розповідається на сторінці видання The Page.

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День Києва традиційно відзначається в останню неділю травня. Перше таке свято було організоване в 1982 році, коли місту виповнилося 1500 років.

Хоча День Києва не є офіційним державним святом, після нього ніколи не було встановлено вихідних. Але в мирний час цей день завжди був приводом для киян вийти на прогулянки, насолодитися концертами та виставами під відкритим небом, а також відвідати спеціальні заходи у музеях.

Точна дата заснування Києва не відома, але історики припускають, що місто було засноване близько V-VI століття. Зазвичай вважають, що Київ був заснований у 482 році, виходячи з першої згадки про місто, яка з'явилася у літописі в 882 році. Згідно з цією теорією, у 2023 році Києву виповнюється 1541 рік, роблячи його одним з найдавніших міст України.

У 2023 році Київська міська адміністрація не планує проводити великі концерти на Майдані Незалежності, як це було раніше. Навіть концерти на районних площах не будуть оголошуватися заздалегідь, щоб уникнути надмірного натовпу.

Проте, 27 та 28 травня заплановано шість безкоштовних екскурсій історичними районами міста, такими як Контрактова площа, Лук'янівка та Поділ. Для участі потрібно зареєструватися на веб-сайті Київської міської адміністрації.

Крім того, у Музеї історії Києва будуть відкриті виставки та проведені майстер-класи для дітей.

Кінотеатр "Жовтень" пропонує фотовиставку Сергія Рістенка, яку можна буде переглянути з 10:00 до 21:30.

На подвір'ї Музею Гончара буде організований ярмарок народного мистецтва з 27 по 28 травня з 10:00 до 19:00. Вхід коштує 50 грн, а для участі у майстер-класах потрібно передварити зареєструватися.

28 травня Національний музей історії України пропонує свою програму на День Києва, яка включає локацію майстрів-реконструкторів давніх музичних інструментів, локацію реконструкторів обладунків та одягу, концерт бандуристів, шоу від школи ірландського танцю та інше. Час роботи заходів: з 12:00 до 16:15. Вхід на територію музею коштує 100 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли пролунає останній дзвоник в школах Києва у 2023 році.

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