День Тетяни 2023: кращі привітання у віршах та прозі, оригінальні картинки

У вівторок, 25 січня, свій День ангела відзначатимуть усі представниці прекрасної статі на ім’я Тетяна. Церква цього дня вшановує мученицю Тетяну. Це одне з великих християнських зимових свят, яке дуже люблять в народі.

Ім'я Тетяна походить з давньоєврейської та означає "засновниця" або ж "повелителька". Свій День ангела власниці цього імені святкують кілька разів у рік, але найвідоміші іменини відзначають 25 січня та 14 вересня. Тому сьогодні UAportal зібрав кращі привітання і створив оригінальні картинки, щоб ви могли привітати рідних та знайомих Тетяночок зі святом.

Привітання в День Тетяни

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Тетяно, нехай світ огорне тебе любов’ю, захистом, вдачею та щастям. Нехай кожен твій день наповнюється щирими усмішками та теплими зустрічами. Нехай всі твої бажані плани на життя збуваються кращим чином, а сонце освічує шлях у правильне майбутнє!

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З Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,

Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.

Думки твої хай будуть чистіші від сльози

Щоби в житті не було ні шторму, ні грози.

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З Днем ангела, Тетяно! Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається у серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід.

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З днем Тетяни ми тебе вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі нещастя,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішила,

С кожним днем тільки гарнішала.

***

Танюшо, вітаю з Днем ангела! Нехай твоє життя буде таким же красивим і мелодійним, як твоє прекрасне ім'я! Нехай ангел-охоронець завжди буде за спиною і допомагає в будь-яких труднощах. Бажаю більше світла, тепла, щирих посмішок і щасливих митей!

***

Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,

Хочем побажати щастя звідусюди.

Хочем побажати, наша мила пташко,

щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,

Щоб підносив до небес, коли щастя повно,

Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,

Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,

Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.

***

Тетяно, вітаємо з іменинами! З цієї нагоди бажаємо Вам бути улюбленицею долі! Отримуйте максимум від життя, підкорюйте нові вершини, а під крилом вашого ангела-охоронця це буде ще легше здійснити. Зі святом!

***

Ти не Даша, не Світлана,

І не Маша, не Оксана,

Не Галина, не Сусанна.

Ти найкраща – ти Тетяна!

Я з Днем Ангела вітаю,

Море радості бажаю,

Все, що мрієш, щоб збувалося,

Все, що робиш, щоб вдавалося!

***

З Днем Тетяни вітаю та бажаю завжди бути відкритою, веселою, чудовою людиною, яка усе на світі може, яка ніколи не сумує та не покладає рук. Нехай усю дорогу по життю тобі щастить, нехай і серце, і душа завжди будуть наповнені радості, любові, гармонії та краси.

***

Зимовий день, холодний, сніжний,

Усі дерева в сріблі.

День Тетяни – милої, ніжної –

Відзначаємо в січні.

В цей день тобі бажаємо

Щастя, радості, тепла,

Виконання бажань.

Тих, яких ти чекала.

Нехай улюбленим стане свято

У цей день зимово-кришталевий

Тому що ти, Тетяно,

Січня королева.

***

Вітаю з Днем Тетяни і від чистого серця бажаю, щоб в житті всі печалі замітали снігові хуртовини, а душевний смуток змивали проливні дощі. Щоб яскраві промені сонця дарували натхнення, а легкий дотик вітерця змушував відчувати себе вільною. Щоб на шляху не було перешкод і помилок. Щоб в серці з кожним днем розквітала любов.

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Тетяно, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочу побажать сьогодні

В цей святковий для Ваш час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

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