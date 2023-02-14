День закоханих 14 лютого: найкращі привітання і картинки коханим

14 лютого відзначається День Святого Валентина або День закоханих. Цього дня закохані по всьому світі дарують один одному подарунки, готують смачненьке до кави чи чаю, запрошують на побачення.

Найпопулярніші подарунки цього це квіти, солодощі, а також листівки. Закохані намагаються дарувати одне одному усе, що має форму сердечок, а якщо знаходяться далеко один від одного – обмінюються повідомленнями зі зізнаннями у коханні та любовними листівками.

Ми зібрали для вас найкращі привітання у прозі та у картинках, аби ви могли надіслати їх своїм коханим та привітати з цим світлим днем.

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Коханий! Сьогодні чарівне свято, коли два люблячих серця з'єднуються воєдино і палають з подвійною силою! Дуже тішуся, що зустріла тебе. Вітаю з нашим днем! Бажаю, щоб я завжди була для тебе прекрасною казковою героїнею, і на нашому шляху ніколи не зустрічалося зла! Зі святом, мій любий та єдиний!

Коханий, хочу дивитися у твої пристрасні очі, хочу торкатися твого волосся і вдихнути його аромат, хочу сплестися з твоїми пальцями так, щоб ніхто не зміг відірвати нас один від одного. Я дивно реагую на твій голос. Коли я чую його, інші звуки перестають для мене існувати. Може, я збожеволіла, а може, просто сумую за тобою. Люблю тебе дуже-дуже.

Хочеться кричати на весь світ, наскільки я щаслива з тобою. Найбільше я боюся втратити тебе на світі. Боюся стати нецікавою та нудною. А щоб ці думки рідше за мене відвідували, ти повинен завжди обіймати мене. Я маю відчувати кожну клітинку твого тіла, кожен міліметр шкіри. Я люблю тебе, і немає нічого прекраснішого.

Весь час мрію опинитися у твоїх обіймах, відчувати запах твого тіла, божеволіти від твоїх дотиків. Хочу тримати мої твої руки, гладити твою щоку і шепотіти ласкаві слова на вушко.

Я люблю тебе, я хочу до тебе, я мрію бути все життя поряд з тобою, оберігати твій спокій, пестити тебе, плекати. Моє дихання частішає, серце б'ється сильніше при думці про тебе. Моя душа сповнена теплом твоїх очей, м'якістю твоїх слів.

Вітаю з Днем святого Валентина і бажаю, щоб любов завжди жила в твоєму серці, щоб на душі було тепло і радісно, щоб в житті все вдавалося, щоб поруч завжди був віддана і кохана людина.

Вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю з почуттям закоханості зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу і захоплення, своє життя і себе. І нехай уся любов завжди буде взаємною!

Бажаю любові, розуміння, ніжності, романтики. Ніколи не знати, що таке самотність. Щоб завжди були руки, які б гріли, губи, які б цілували і душа, яка б любила. Даруй любов і отримуй. З Днем святого Валентина!

У День святого Валентина хочу побажати завжди відчувати тепло рідного серця і відчувати радість в міцних обіймах близьких людей. Нехай любов панує в твоєму житті, випромінюючи щастя і удачу в сім'ї, на роботі, вдома і на вулиці!

З Днем закоханих! Бажаю сьогодні і завжди бути в парі з коханою людиною. Нехай свято подарує море позитивних емоцій і приємних відчуттів! Нехай казковий день перетвориться на казкове життя!

Кохання хай не знає меж, Поки кохаєш - живеш!

Вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю з почуттям закоханості зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу і діяльність, своє життя і себе. І нехай будь-яка любов завжди буде взаємною!

Кохання - це одне з найпрекрасніших почуттів! Я бажаю тобі завжди щиро кохати і потопати в безмежній любові! Нехай це свято буде сповнене романтики, ніжності, пристрасті і найрадісніших емоцій! Бажаю, щоб стосунки дарували тобі тільки щастя і душевну гармонію!

З Днем Святого Валентина! Ти особлива людина для мене. Завжди пам’ятай про це, навіть коли я не в настрої. У День всіх закоханих хочу ще раз нагадати, що люблю тебе. Можливо, я не так часто демонструю свої почуття, але знай, що ти моя друга половина. І завжди будеш на першому місці.

Коханий, вітаю тебе з Днем святого Валентина! Знай, що я обожнюю проводити з тобою час, люблю наші душевні розмови, наші зухвалі плани на майбутнє. Я люблю, коли ти готуєш, коли ми гуляємо, коли ділимося одне з один найпотаємнішим. Зізнаюся, я дивлюся на тебе, коли ти спиш. Жартую, звичайно. Люблю тебе!

Любов до тебе перетворює весь світ, прикрашає його в райдужні тони, дарує сенс мого життя. Всім серцем, усією душею, кожною клітиною організму прагну до тебе. Усі мої думки та мрії про тебе. Люблю тебе!

Коханий! Сумую за тобою, коли тебе немає, сумую навіть, коли ти поруч. Мені тебе МАЛО! Хочу завжди бути поруч й бути тобі підтримкою, опорою, щоб ти завжди відчував мою любов.

Любий, радію, що ти такий же дивний, як я! З Днем всіх закоханих!

Я поголю ноги заради тебе! З днем ​​поєднання наших сердечок!

Я люблю тебе, як ти любиш цукерки й борщ! Тобто так само сильно.

День закоханих придумали, безсумнівно, для тебе! Вітаю зі святом прекрасного і надихаючого почуття! Бажаю тобі відчувати його багато і часто! Нехай завжди це почуття приносить повітряні відчуття, радість, доброту, щастя! Нехай Любов окрилює і надихає на прекрасні звершення!

Хочу привітати всіх закоханих з Днем Святого Валентина. Тепло любові зігріває наші серця, дарує ніжність та посмішки! Як же пощастило всім тим, хто знайшов свою половинку, адже з-за цього життя стало легше, гарніше і прекрасніше! Закликаю піклується про крихкому квітці під назвою любов, вчасно підживлювати і поливати його, любіть і будьте коханими!

Сьогодні послав додому ангела, щоб він привітав ясне сонечко з Днем закоханих. Але на жаль він не впорався, тому що осліп від твоєї чарівної краси. Тому, кохана, це відповідальне завдання сьогодні ввечері я візьму на себе. Безмежно люблю і обожнюю. З днем Святого Валентина!

Яке щастя, коли є коханий і люблячий чоловік! З ним не страшні ніякі труднощі, адже разом ви – сила. Він завжди підніме настрій, підтримає. А як прекрасні моменти з ним, навіть якщо це просто ранкова кава або загальна улюблена пісня! І в День святого Валентина бажаю тобі зустріти саме таку людину – люблячого!

Тепер для мене на цьому світі немає нікого, крім тебе! Чи це не справжня любов? Це саме те світле почуття, про яке були написані тисячі рядків видатними драматургами, але тільки завдяки тобі я зрозумів їх суть. Мить поруч з тобою я не проміняю на вічність без твоїх прекрасних очей!

Вітаю тебе з Днем святого Валентина! Сьогодні воістину наше свято! Знаєш, я шалено щасливий від того, що колись зустрів тебе. Ти змушуєш мене посміхатися і відчувати себе на сьомому небі! І я впевнений, що мої почуття взаємні. Зі святом, любов моя!

У День всіх закоханих від чистого серця бажаю тобі найприємніших речей: величезної удачі, приємних зустрічей, благополуччя у житті, а головне – найсвітлішою і гарячої любові! Нехай всі твої бажання збудуться, а друга половинка запалить в твоїй душі вічний вогник щирих і ніжних почуттів! Будь щаслива!

Вітаю з днем Святого Валентина, бажаю дивовижних пригод і кохання! Бажаю зустріти свою другу половинку, на яку завжди можна покластися. Захоплюючих подій бажаю в цей день. Нехай ангели принесуть вам в серці любов і зігріють душу м’яким теплом і світлом.

Нагадаємо, у 2023 році свято Валентинів день припадає на вівторок. UAportal розповів про історію та традиції святкування Дня закоханих.

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