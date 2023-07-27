Депутат Арістов, який у розпал війни відпочивав на Мальдівах, отримав підозру

Народний депутат Юрій Арістов, який став відомим після свого скандального відпочинку на Мальдівах у розпал війни, отримав підозру. Його звинуватили у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Як повідомила Служба безпеки України, Арістов вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.

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"Встановлено, що у середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах. Для нелегального виїзду за межі України він вніс неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон. Зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження" народного обранця", – повідомили в СБУ.

Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп партії "Слуга Народу" Юрій Арістов відпочивав у 5-зірковому готелі "Waldorf Astoria Maldives" на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. Після того, як це стало відомо ЗМІ, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді ініціювала виключення Арістова зі свого складу. Згодом сам депутат склав заяву про складання повноважень.

27 липня Верховна Рада України проголосувала за позбавлення народного депутата Юрія Арістова депутатських повноважень. Рішення підтримали 320 нардепів.

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