Депутат Аристов, который в разгар войны отдыхал на Мальдивах, получил подозрение

Народный депутат Юрий Аристов, ставший известным после своего скандального отдыха на Мальдивах в разгар войны, получил подозрение. Его обвинили во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы.

Как сообщила Служба безопасности Украины, Аристов внес в официальные документы ложные сведения о сроке его пребывания за границей, целях командировки, страны пребывания и времени возвращения в Украину.

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"Установлено, что в середине июля этого года депутат находился в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах. Для нелегального выезда за пределы Украины он внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу. В частности, относительно срока, цели и страны "служебной командировки" народной избранника", – сообщили в СБУ.

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Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп партии "Слуга Народа" Юрий Аристов отдыхал в 5-звездном отеле "Waldorf Astoria Maldives" на частном острове Итхаафуши, Мальдивы. После того как стало известно СМИ, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде инициировала исключение Аристова из своего состава. Впоследствии сам депутат составил заявление о сложении полномочий.

27 июля Верховная Рада Украины проголосовала за лишение народного депутата Юрия Аристова депутатских полномочий. Решение поддержали 320 нардепов.

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