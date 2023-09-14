Дешевий засіб вижене слимаків та павуків з саду: поради експертів

З початком осені в садах і на присадибних ділянках з’явиться набагато більше шкідників, включаючи павуків і слимаків. Щоб вони не заважали, не обов'язково використовувати агресивну хімію.

Деякі комахи дуже не люблять певні запахи, зокрема, м'яти. Про це повідомляє Express.co.uk.

Вересень – це первинний сезон спарювання павуків, у результаті якого в будинках і садах з’являється багато моторошних повзунів. Вони ненавидять запах м’яти перцевої, тому варто або посадити рослину у саду, або обприскати землю есенцією. Можна придбати маленьку пляшечку олії перцевої м’яти, цього буде достатньо.

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Середина осені це також початок сезону парування слимаків. Щоб зменшити ймовірність того, що вони поїдять рослини, зменшіть вечірній полив, щоб верхній шар ґрунту не був таким вологим вночі, оскільки слимаки процвітають у вологих умовах.

Щоб запобігти проникненню цих шкідників у дім і поїданню рослин також можна використовувати м'яту. Слимаки ненавидять сильний запах. Окрім цього запах м'яти відлякуватиме ос від ділянки.

Раніше UAportal розповідав про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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