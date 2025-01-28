Дешевих цін більше не буде: вартість популярного в Україні овоча злетіла у 2,5 раза

Протягом року ціна білоголової капусти в Україні зросла у 2,5 раза – з 17,5 до 33 грн за кілограм. Основною причиною такого подорожчання стала низька врожайність у минулому сезоні. Через це є ймовірність подальшого підвищення вартості цього овоча.

Як повідомила OBOZ.UA Тетяна Попович, яка очолює відділ маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові, навіть за таких умов покупці не втрачають інтересу до продукції. "За словами фермерів, які вже багато років вирощують білоголову капусту, поточний рік виявився неврожайним через несприятливі погодні умови та посуху. Як результат, спостерігається значний дисбаланс між попитом і пропозицією: попит залишається високим, тоді як пропозиція суттєво скоротилася", – зазначає вона.

Попович припускає, що ціни на капусту й надалі зростатимуть, адже запаси цього овоча в сховищах швидко виснажуються. У такій ситуації на ринку може з’явитися імпортна білоголова капуста, найімовірніше, з Польщі чи інших країн. Високі ціни на продукт збережуться щонайменше до початку збору нового врожаю – наприкінці квітня або на початку травня.

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Попри значне здорожчання, попит на капусту залишається стабільним, адже вона є важливим інгредієнтом багатьох традиційних українських страв, таких як борщ, салати та інші. Це пояснює відсутність помітного зменшення закупівель фермерами.

Скільки коштує капуста в супермаркетах

За даними "Мінфін", середня вартість капусти в супермаркетах України становить 48,10 грн/кг. Водночас аналіз, проведений OBOZ.UA, виявив, що в найбільших торговельних мережах ціна білоголової капусти варіюється від 42 грн/кг до 47 грн/кг, зокрема:

"Фора" – 41,90 грн/кг;

– 41,90 грн/кг; АТБ – 43,89 грн/кг;

– 43,89 грн/кг; Metro – 42,90 грн/кг;

– 42,90 грн/кг; "Ашан" – 42,90 грн/кг

– 42,90 грн/кг Novus – 46,99 грн/кг;

– 46,99 грн/кг; Varus – 44,90 грн/кг.

Нагадаємо, раніше аналітики спрогнозували, що буде з цінами на продукти в лютому-березні.

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