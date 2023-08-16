Дев'ять порід кішок, які дуже ласкаві та прив'язані до свого господаря

Яка порода котів найласкавіша - яка порода котів найкраща для дітей та людини

Домашній вихованець приносить необхідний душевний спокій своєму власнику і швидко стає повноправним членом сім'ї. Але багатьом людям досі важко зробити вибір між тим, кого ж обрати.

Собака завжди вважався найкращим другом людини. Але коти більш самостійні, з власним темпераментом та сповнені сюрпризів. Деякі породи кішок справді ласкаві та прив'язані до господаря, як пише Sante Plus.

Якщо ви хочете мати ідеального компаньйона, який огортатиме вас ніжністю та обіймами, швидко відкрийте для себе дев'ять найласкавіших порід кішок у світі.

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1. Тонкінці

Суміш бірманської та сіамської кішок – тонкінці, екстравертні, грайливі та приємні. Тварина вміє сильно любити та бути відданою.

Тонкінець комунікабельний і не дуже полохливий, його не потрібно змушувати йти до вас, він завжди приходить сам. Проте ця порода не виносить самотності.

2. Сіамці

Сіамська кішка не тільки красива, але й розумна, цікава та дуже ласкава. Вона спостережлива та сприйнятлива: відчуває все, що відбувається вдома. Якщо ви в сумному настрої, то сіамець одразу прийде вас втішити. Він дуже відданий своєму господареві і не соромиться випускати пазурі, щоб захистити його.

3. Перська кішка

Перська кішка розслаблена, товариська і дуже лагідна. Тому перс може стати вашим найкращим другом на все життя.

Хоч ця кішка справляє враження снобізму і пихи, але за цим поглядом ховається дуже мила особистість. Вона буде стежити за собою, адже гігієна для неї – все. Кішка любить, коли її балують, доглядають і добре піклуються. Любить спокійні ігри, обійми та відпочинок.

4. Регдолл

Ця порода кішок справді солодка, ніжна, товариська та добре ладнає з людьми. Вона швидко знаходить своє місце у сім'ї і дарує кожному з членів багато любові.

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5. Абіссінець

Ця порода вважається однією з найдавніших. Ці кішки розумні, цікаві, спортивні та орієнтовані на людей. Вони чудові гравці, які люблять проводити час зі своїм власником.

Крім обіймів, якщо ви дійсно хочете зробити йому приємно, візьміть його на повідку, як собаку, на довгу прогулянку. На відміну від інших кішок абіссинці люблять досліджувати світ.

6. Священна кішка Бірми

Це, безперечно, найкращий друг собаки! А ще бірманці – одна з найласкавіших порід. Вони досить стримані і дуже лагідні, люблять проводити час зі своєю родиною.

Ця порода досить спокійна і мудра, віддає перевагу ласкам над шумними заняттями. Вони іноді можуть відпустити ситуацію і повеселитися, як маленький божевільний. Одне можна сказати напевно, він може бути ревнивим.

7. Мейн-кун

Ці кішки відомі насамперед своїми великими розмірами (вони можуть важити до 8 кг!), а також спокійним та лагідним темпераментом. Вони не вимагають особливої уваги, але будуть раді розслабитися у вас на колінах, поки ви читаєте чи дивіться телевізор.

Динамічний і незалежний мейн-кун досить податливий і вміє пристосовуватися до різних ситуацій. Проте він жадібний до ласки, він весь час муркоче, щоб ви взяли його на руки.

8. Бірманці

Ці товариські, спортивні кішки, як правило, грайливі, але найбільше у світі люблять обійми! Вони дуже схожі на бомбейських кішок, інших представників сімейства котячих, які, як відомо, дуже лагідні. Основна відмінність між цими двома породами полягає у забарвленні вовни.

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9. Корніш-рекс

Ці кішки прагнуть постійної уваги та люблять, коли їх гладять. Якщо вони бачать вас під ковдрою, вони автоматично підходять і заповзають. Цей котячий одержимий обіймами!

Корніш-рекс зі своєю хвилястою шерстю часто маніпулюватиме вами, щоб отримати увагу та любов. Вони люблять, коли про них дбають.

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