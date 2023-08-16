Девять пород кошек, которые очень ласковы и привязаны к своему хозяину

Домашний питомец приносит необходимое душевное спокойствие своему владельцу и быстро становится полноправным членом семьи. Но многим людям до сих пор трудно сделать выбор между тем, кого выбрать.

Собака всегда считалась лучшим другом человека. Но кошки более самостоятельны, с собственным темпераментом и полны сюрпризов. Некоторые породы кошек действительно ласковы и привязаны к хозяину, как пишет Sante Plus.

Если вы хотите иметь идеального компаньона, который будет обволакивать вас нежностью и объятиями, быстро откройте для себя девять самых ласковых пород кошек в мире.

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1. Тонкие

Смесь бирманской и сиамской кошек – тонкие, экстравертные, игривые и приятные. Животное умеет сильно любить и быть преданным.

Тонкинец коммуникабельный и не очень пугливый, его не нужно заставлять идти к вам, он всегда приходит сам. Однако эта порода не выносит одиночества.

2. Сиамти

Сиамская кошка не только красива, но и умна, интересна и очень ласкова. Она наблюдательна и восприимчива: чувствует все, что происходит дома. Если вы в грустном настроении, то сиамец сразу придется вас утешить. Он очень предан своему хозяину и не стесняется выпускать когти, чтобы защитить его.

3. Персидская кошка

Персидская кошка расслаблена, общительна и очень кротка. Поэтому перс может стать вашим лучшим другом на всю жизнь.

Хотя эта кошка производит впечатление снобизма и надменности, но за этим взглядом скрывается очень милая личность. Она будет следить за собой, ведь гигиена для нее – все. Кошка любит, когда ее балуют, ухаживают и хорошо заботятся. Любит спокойные игры, объятия и отдых.

4. Регдолл

Эта порода кошек действительно сладкая, нежная, общительная и хорошо ладит с людьми. Она быстро находит свое место в семье и дарит каждому из членов много любви.

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5. Ассиссинец

Эта порода считается одной из самых древних. Эти кошки умны, интересны, спортивны и ориентированы на людей. Они отличные игроки, которые любят проводить время со своим владельцем.

Кроме объятий, если вы действительно хотите сделать ему приятно, возьмите его на поводке, как собаку, на долгую прогулку. В отличие от других кошек абисинцы любят изучить мир.

6. Священная кошка Бирмы

Это, безусловно, лучший друг собаки! А еще бирманцы – одна из самых ласковых пород. Они достаточно сдержанны и очень кротки, любят проводить время со своей семьей.

Эта порода достаточно спокойная и мудрая, предпочитает ласкам шумные занятия. Они иногда могут отпустить ситуацию и повеселиться, как маленький сумасшедший. Одно можно сказать наверняка он может быть ревнивым.

7. Мэйн-кун

Эти кошки известны прежде всего своими большими размерами (они могут весить до 8 кг!), а также спокойным и кротким темпераментом. Они не требуют особого внимания, но будут рады расслабиться у вас на коленях, пока вы читаете или смотрите телевизор.

Динамический и независимый мейн-кун достаточно податлив и умеет приспосабливаться к разным ситуациям. Однако он жаден к ласке, он все время мурлычет, чтобы вы взяли его на руки.

8. Бирманцы

Эти общительные, спортивные кошки, как правило, игривые, но больше всего в мире любят объятия! Они очень похожи на бомбейских кошек, других представителей семейства кошачьих, которые, как известно, очень кроткие. Основное отличие между этими двумя породами состоит в окраске шерсти.

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9. Корниш-рекс

Эти кошки стремятся к постоянному вниманию и любят, когда их гладят. Если они видят вас под одеялом, они автоматически подходят и заползают. Этот кошачий одержимый объятиями!

Корниш-рекс со своей волнистой шерстью будет часто манипулировать вами, чтобы получить внимание и любовь. Они любят, когда о них заботятся.

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