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Дієтологи назвали дієвий народний засіб для схуднення: вам знадобиться всього 2 інгредієнти

Ціхоцька Марія

Дієтологи назвали дієвий народний засіб для схуднення: вам знадобиться всього 2 інгредієнти

Яблучний оцет - це популярний народний засіб для втрати зайвої ваги. Калій, що міститься в оцті, сприяє виведенню надлишкової рідини з організму, а також зменшує апетит.

Про це пише Час Дій.

Проте дієтологи наголошують, що використовувати яблучний оцет слід тільки в поєднанні з збалансованою дієтою та розумним фізичним навантаженням.

Як правильно вживати яблучний оцет для схуднення:

  1. Додайте 2 чайні ложки оцту до склянки води та вживайте під час їжі.
  2. Для оздоровлення організму, змішайте оцет з водою в таких же пропорціях і випивайте дві склянки на день.

Рекомендується пити воду з оцтом під час їжі. Перед їжею таку воду можна вживати лише, якщо у вас здоровий шлунок.

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Однак яблучний оцет не рекомендується вживати:

  • Людям із гастритами (з підвищеною кислотністю), виразками, колітами, панкреатитами та іншими захворюваннями ШКТ, оскільки кислота може негативно впливати на слизову оболонку.
  • Пацієнтам із цукровим діабетом, які приймають інсулін, оскільки оцет може збільшити чутливість організму до інсуліну.
  • Людям із захворюваннями нирок, оскільки сечогінний ефект оцту може збільшити навантаження на нирки.
  • Особам, які хворіють на гепатит.
  • Людям із непереносністю продукту.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко схуднути. 

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