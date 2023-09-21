Диетологи назвали действенное народное средство для похудения: вам понадобится всего 2 ингредиента

Яблочный уксус – это популярное народное средство для потери лишнего веса. Содержащийся в уксусе калий способствует выведению избыточной жидкости из организма, а также уменьшает аппетит.

Об этом пишет Время Действий.

Однако диетологи отмечают, что использовать яблочный уксус следует только в сочетании со сбалансированной диетой и разумной физической нагрузкой.

Как правильно употреблять яблочный уксус для похудения:

Добавьте 2 чайные ложки уксуса в стакан воды и употребляйте во время еды. Для оздоровления организма смешайте уксус с водой в таких же пропорциях и выпивайте два стакана в день.

Рекомендуется пить воду с уксусом во время еды. Перед едой такую воду можно использовать только, если у вас здоровый желудок.

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Однако яблочный уксус не рекомендуется употреблять:

Людям с гастритами (с повышенной кислотностью), язвами, колитами, панкреатитами и другими заболеваниями ЖКТ, поскольку кислота может отрицательно влиять на слизистую.

Пациентам с сахарным диабетом, принимающим инсулин, поскольку уксус может увеличить чувствительность организма к инсулину.

Людям с заболеваниями почек, поскольку мочегонный эффект уксуса может увеличить нагрузку на почки.

Лицам, болеющим гепатитом.

Людям с непереносимостью продукта.

Напомним, мы уже писали, как быстро похудеть.

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