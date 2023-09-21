Диетологи назвали действенное народное средство для похудения: вам понадобится всего 2 ингредиента
Яблочный уксус – это популярное народное средство для потери лишнего веса. Содержащийся в уксусе калий способствует выведению избыточной жидкости из организма, а также уменьшает аппетит.
Об этом пишет Время Действий.
Однако диетологи отмечают, что использовать яблочный уксус следует только в сочетании со сбалансированной диетой и разумной физической нагрузкой.
Как правильно употреблять яблочный уксус для похудения:
- Добавьте 2 чайные ложки уксуса в стакан воды и употребляйте во время еды.
- Для оздоровления организма смешайте уксус с водой в таких же пропорциях и выпивайте два стакана в день.
Рекомендуется пить воду с уксусом во время еды. Перед едой такую воду можно использовать только, если у вас здоровый желудок.
Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть
Однако яблочный уксус не рекомендуется употреблять:
- Людям с гастритами (с повышенной кислотностью), язвами, колитами, панкреатитами и другими заболеваниями ЖКТ, поскольку кислота может отрицательно влиять на слизистую.
- Пациентам с сахарным диабетом, принимающим инсулин, поскольку уксус может увеличить чувствительность организма к инсулину.
- Людям с заболеваниями почек, поскольку мочегонный эффект уксуса может увеличить нагрузку на почки.
- Лицам, болеющим гепатитом.
- Людям с непереносимостью продукта.
Напомним, мы уже писали, как быстро похудеть.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!