Дієтологи назвали дієвий народний засіб для схуднення: вам знадобиться всього 2 інгредієнти
Яблучний оцет - це популярний народний засіб для втрати зайвої ваги. Калій, що міститься в оцті, сприяє виведенню надлишкової рідини з організму, а також зменшує апетит.
Про це пише Час Дій.
Проте дієтологи наголошують, що використовувати яблучний оцет слід тільки в поєднанні з збалансованою дієтою та розумним фізичним навантаженням.
Як правильно вживати яблучний оцет для схуднення:
- Додайте 2 чайні ложки оцту до склянки води та вживайте під час їжі.
- Для оздоровлення організму, змішайте оцет з водою в таких же пропорціях і випивайте дві склянки на день.
Рекомендується пити воду з оцтом під час їжі. Перед їжею таку воду можна вживати лише, якщо у вас здоровий шлунок.
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Однак яблучний оцет не рекомендується вживати:
- Людям із гастритами (з підвищеною кислотністю), виразками, колітами, панкреатитами та іншими захворюваннями ШКТ, оскільки кислота може негативно впливати на слизову оболонку.
- Пацієнтам із цукровим діабетом, які приймають інсулін, оскільки оцет може збільшити чутливість організму до інсуліну.
- Людям із захворюваннями нирок, оскільки сечогінний ефект оцту може збільшити навантаження на нирки.
- Особам, які хворіють на гепатит.
- Людям із непереносністю продукту.
Нагадаємо, ми вже писали, як швидко схуднути.
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