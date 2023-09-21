Дієтологи назвали дієвий народний засіб для схуднення: вам знадобиться всього 2 інгредієнти

Яблучний оцет - це популярний народний засіб для втрати зайвої ваги. Калій, що міститься в оцті, сприяє виведенню надлишкової рідини з організму, а також зменшує апетит.

Про це пише Час Дій.

Проте дієтологи наголошують, що використовувати яблучний оцет слід тільки в поєднанні з збалансованою дієтою та розумним фізичним навантаженням.

Як правильно вживати яблучний оцет для схуднення:

Додайте 2 чайні ложки оцту до склянки води та вживайте під час їжі. Для оздоровлення організму, змішайте оцет з водою в таких же пропорціях і випивайте дві склянки на день.

Рекомендується пити воду з оцтом під час їжі. Перед їжею таку воду можна вживати лише, якщо у вас здоровий шлунок.

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Однак яблучний оцет не рекомендується вживати:

Людям із гастритами (з підвищеною кислотністю), виразками, колітами, панкреатитами та іншими захворюваннями ШКТ, оскільки кислота може негативно впливати на слизову оболонку.

Пацієнтам із цукровим діабетом, які приймають інсулін, оскільки оцет може збільшити чутливість організму до інсуліну.

Людям із захворюваннями нирок, оскільки сечогінний ефект оцту може збільшити навантаження на нирки.

Особам, які хворіють на гепатит.

Людям із непереносністю продукту.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко схуднути.

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