Дієтологи назвали солодкий продукт, який зміцнить кістки та внормує тиск: ви будете здивовані

Лікарі рекомендують включити халву до свого раціону. Це допоможе зберегти молодість, зміцнити кістки і покращити настрій.

У складі халви містяться поліненасичені жирні кислоти рослинного походження - лінолева, ліноленова і олеїнова, а також вітамін Е, який сприяє здоров'ю серця та уповільнює процеси старіння. Крім того, халва містить білок, амінокислоти та клітковину, які корисні для шлунково-кишкового тракту.

Соняшникова халва містить вітаміни групи В та F і сприяє здоров'ю серця та кишківника.

Арахісова халва, багата на фолієву кислоту, може підтримувати молодість, а також містить речовини, корисні для серця та можуть запобігати раку.

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Кунжутна халва позитивно впливає на дихальну систему та опорно-руховий апарат. Фісташкова та мигдальна халва зберегли всю користь горіхів, із яких виготовлені. А мигдальна халва містить найменшу кількість калорій, тому буде корисною для тих, хто худне.

Варто пам'ятати, що халва містить багато цукру і не підходить для людей із діабетом, ожирінням, алергіями, проблемами кишківника та печінки. Також слід обмежити споживання до 30 грамів на день.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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