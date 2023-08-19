Дієтологи назвали топ-5 каш, споживання яких варто зменшити: провокують появу зайвої ваги

На сьогодні важко знайти продукти, які виключно позитивно впливають на організм. Оптимально дотримуватися збалансованого харчування, щоб разом з їжею організм отримував більше користі.

Про це пише radiotrek.

Відносно каш, кожна з них має свій глікемічний індекс, який впливає на рівень цукру в крові. Підвищений рівень цукру в крові призводить до прискореного старіння та загалом негативно впливає на якість життя. Продукти з високим глікемічним індексом можуть спричиняти мікрозапалення.

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З точки зору глікемічного індексу, наступні каші не є найкориснішими для організму:

Манна каша Кукурудзяна каша Рисова каша Ячмінна каша Каша з полб’яної крупи

Дієтологи наголошують, що, крім високого глікемічного індексу, манка також практично не містить мінералів чи вітамінів, а також заважає засвоєнню вітаміну D, кальцію та заліза.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно готувати каші.

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