Диетологи назвали топ-5 каш, потребление которых следует уменьшить: провоцируют появление лишнего веса

На сегодняшний день трудно найти продукты, которые исключительно положительно влияют на организм. Оптимально соблюдать сбалансированное питание, чтобы вместе с пищей организм получал больше пользы.

Об этом пишет radiotrek.

Что касается каш, то каждая из них имеет свой гликемический индекс, который влияет на уровень сахара в крови. Повышенный уровень сахара в крови приводит к ускоренному старению и негативно влияет на качество жизни. Продукты с высоким гликемическим индексом могут вызывать микровоспаление.

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С точки зрения гликемического индекса, следующие каши не являются наиболее полезными для организма:

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Манная каша Кукурузная каша Рисовая каша Ячменная каша Каша из полбяной крупы

Диетологи отмечают, что кроме высокого гликемического индекса, манка также практически не содержит минералов или витаминов, а также мешает усвоению витамина D, кальция и железа.

Напомним, мы уже писали, как правильно готовить каши.

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