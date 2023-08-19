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Диетологи назвали топ-5 каш, потребление которых следует уменьшить: провоцируют появление лишнего веса

Цихоцкая Мария

Диетологи назвали топ-5 каш, потребление которых следует уменьшить: провоцируют появление лишнего веса

На сегодняшний день трудно найти продукты, которые исключительно положительно влияют на организм. Оптимально соблюдать сбалансированное питание, чтобы вместе с пищей организм получал больше пользы.

Об этом пишет radiotrek.

Что касается каш, то каждая из них имеет свой гликемический индекс, который влияет на уровень сахара в крови. Повышенный уровень сахара в крови приводит к ускоренному старению и негативно влияет на качество жизни. Продукты с высоким гликемическим индексом могут вызывать микровоспаление.

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С точки зрения гликемического индекса, следующие каши не являются наиболее полезными для организма:

  1. Манная каша
  2. Кукурузная каша
  3. Рисовая каша
  4. Ячменная каша
  5. Каша из полбяной крупы

Диетологи отмечают, что кроме высокого гликемического индекса, манка также практически не содержит минералов или витаминов, а также мешает усвоению витамина D, кальция и железа.

Напомним, мы уже писали, как правильно готовить каши.

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