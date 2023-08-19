Диетологи назвали топ-5 каш, потребление которых следует уменьшить: провоцируют появление лишнего веса
На сегодняшний день трудно найти продукты, которые исключительно положительно влияют на организм. Оптимально соблюдать сбалансированное питание, чтобы вместе с пищей организм получал больше пользы.
Об этом пишет radiotrek.
Что касается каш, то каждая из них имеет свой гликемический индекс, который влияет на уровень сахара в крови. Повышенный уровень сахара в крови приводит к ускоренному старению и негативно влияет на качество жизни. Продукты с высоким гликемическим индексом могут вызывать микровоспаление.
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С точки зрения гликемического индекса, следующие каши не являются наиболее полезными для организма:
- Манная каша
- Кукурузная каша
- Рисовая каша
- Ячменная каша
- Каша из полбяной крупы
Диетологи отмечают, что кроме высокого гликемического индекса, манка также практически не содержит минералов или витаминов, а также мешает усвоению витамина D, кальция и железа.
Напомним, мы уже писали, как правильно готовить каши.
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