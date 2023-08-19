Дієтологи назвали топ-5 каш, споживання яких варто зменшити: провокують появу зайвої ваги
На сьогодні важко знайти продукти, які виключно позитивно впливають на організм. Оптимально дотримуватися збалансованого харчування, щоб разом з їжею організм отримував більше користі.
Про це пише radiotrek.
Відносно каш, кожна з них має свій глікемічний індекс, який впливає на рівень цукру в крові. Підвищений рівень цукру в крові призводить до прискореного старіння та загалом негативно впливає на якість життя. Продукти з високим глікемічним індексом можуть спричиняти мікрозапалення.
Читайте також: Низькокалорійна та не містить глютену: Яку кашу краще їсти на сніданок
З точки зору глікемічного індексу, наступні каші не є найкориснішими для організму:
- Манна каша
- Кукурудзяна каша
- Рисова каша
- Ячмінна каша
- Каша з полб’яної крупи
Дієтологи наголошують, що, крім високого глікемічного індексу, манка також практично не містить мінералів чи вітамінів, а також заважає засвоєнню вітаміну D, кальцію та заліза.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно готувати каші.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!