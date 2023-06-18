Дієтологи назвали види м'яса, які заважають схудненню

Під час процесу схуднення існує кілька видів м'яса, які можуть бути менш поживними або висококалорійними, і їх споживання може бути обмеженим. Однак важливо звернути увагу на збалансованість харчування та включення різноманітних джерел білка.

Фахівці з дієтології назвали декілька видів м'яса, вживання яких краще обмежити під час схуднення:

Дієтолог Дана Елліс Ханнес попередила, що червоне м'ясо викликає сильне запалення. Воно може збільшити маркери запалення в крові, що може призвести до ризиків для здоров'я, таких як збільшення ваги, хвороби серця та діабет. Червоне м'ясо також може порушити баланс вашого кишківника.

М'ясо з високим вмістом жиру, таке як свинина, деякі частини яловичини (що містять більше жиру), ягнятина чи качка, мають високий вміст насичених жирів і калорійність. Їх можна обмежити або включати в раціон у помірних кількостях.

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Оброблене м'ясо, таке як ковбаси, шинка, копченості, можуть містити додані консерванти, солі та інші інгредієнти, які можуть бути некорисними або висококалорійними. Їх споживання теж може бути обмеженим.

М'ясо, яке використовується в фаст-фуді теж містить багато насичених жирів, трансжирів, солі та інших шкідливих складників. Їх слід уникати або споживати у помірній кількості.

М'ясні консерви містять велику кількість жирів, солі, добавок та інших некорисних інгредієнтів. Рекомендується обмежити їх споживання.

Важливо зазначити, що м'ясо є важливим джерелом білка та інших поживних речовин, і повністю виключати його з раціону не рекомендується. Краще обирати нежирне м'ясо, таке як курятина, індичка, молоде яловиче м'ясо та готувати його на пару або запікати.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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