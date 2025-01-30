До +17 та по-весняному сонячно: прогноз погоди в Україні на 31 січня

У п’ятницю, 31 січня, по всій Україні збережеться відносно тепла погода, а суттєві опади малоймовірні. Теплі тенденції ще триватимуть, проте вже помітне поступове зниження температури та наближення похолодання.

Вдень температура повітря коливатиметься від +12 до +17 °C, на заході місцями буде прохолодніше – близько +7...+11 °C, а в південних регіонах стовпчики термометрів покажуть +9...+14 °C. Опади практично не очікуються, хоча в західних областях місцями можливий дрібний дощ або мряка. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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У Києві січень завершиться помірно теплою погодою. Вночі температура становитиме +3...+5 °C, а вдень – близько +7 °C. Очікується посилення південно-східного вітру.

З початку лютого в Україні прогнозується зниження температури, що ознаменує прихід холоднішої погоди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що аномальних морозів в Україні не буде.

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