До 40 тисяч гривень: за які порушення українські водії можуть отримати найбільший штраф

Багато українських водіїв не звертають уваги на зміни у правилах дорожнього руху та законодавстві, поки ці нововведення не стосуються їх безпосередньо. Через це вони нерідко порушують правила, навіть не підозрюючи, що можуть зіткнутися із серйозними наслідками.

Раніше українці, які втратили водійські права, платили лише 510 гривень штрафу за керування автомобілем без відповідного документа. Про це повідомляє портал Avtomob.

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Така невелика сума покарання рідко зупиняла порушників, і вони продовжували їздити. Однак наразі стаття 126 КУпАП передбачає значно жорсткіші санкції за такі дії.

При першому порушенні водій, позбавлений прав, зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 20 400 гривень. Якщо його спіймають повторно, навіть у тверезому стані, штраф зросте до 40 800 гривень. До того ж, його можуть позбавити прав ще на 5–7 років.

Раніше ми розповідали, за що штрафуватимуть українських водіїв вже цієї зими.

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