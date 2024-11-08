До 5 лютого цю процедуру потрібно пройти всім обмежено придатним: про що йдеться

Відповідно до нового законодавства, військовозобов'язані громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний", зобов'язані до 5 лютого 2025 року пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК). Про це повідомив начальник відділення військового обліку Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бодін.

Бодін зазначив, що 4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично був скасований статус "обмежено придатний". Цим же законом передбачено 9-місячний термін для військовозобов'язаних з таким статусом, щоб вони пройшли повторне медичне освідчення ВЛК та отримали один із актуальних статусів. Про це пише Суспільне.

За словами представника ТЦК, статус "придатний до військової служби" свідчить про можливість призначення військовозобов'язаного громадянина на будь-яку посаду в Збройних Силах України. Крім того, існують категорії "придатних до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах освіти".

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Бодін також зазначив, що є й інші категорії військовозобов'язаних:

"Тимчасово непридатні", яким потрібне лікування або відпустка;

"Непридатні" з переоглядом через 6-12 місяців;

"Непридатні" з виключенням з військового обліку.

Отже, усі військовозобов'язані громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний", зобов'язані до 5 лютого 2025 року пройти повторну ВЛК та отримати один із актуальних статусів відповідно до нового законодавства.

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