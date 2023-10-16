До настання морозів: Що зробити з обігрівачем, щоб він віддавав більше тепла

Хоча опалювальний сезон і зима ще не настали, в багатьох будинках вже можна відчути значне похолодання. Настає час подумати про те, як забезпечити комфортну та теплу атмосферу під час холодної пори року. Один з найпростіших та найефективніших способів забезпечити собі тепло – це правильна підготовка обігрівачів.

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Для забезпечення ефективної роботи обігрівача важливо вчасно його очищати від пилу та бруду, радить видання express. Якщо обігрівач покритий пилом та забрудненнями, його продуктивність значно знижується, і він виділяє менше тепла. Тому варто включити очищення обігрівача до свого щотижневого розкладу прибирання вдома – це безумовно гарна ідея.

Для ефективного очищення радіатора вам слід видалити пил, який накопичується між панелями та ззаду. Перш ніж розпочати очищення, переконайтеся, що обігрівач вимкнений, і, якщо є кришка, зніміть її. Якщо кришка важко знімається, ви можете скористатися довгою та вузькою щіткою для радіатора або ганчіркою з мікрофібри. Очистіть пристрій від пилу за допомогою пилососа або видаліть пил вручну, а потім протріть радіатор вологою ганчіркою.

Якщо вам зручніше видаляти пил зсередини та з задньої частини радіатора, можна скористатися феном. Просто спрямуйте насадку фена в канавки у верхній частині радіатора та включіть його на максимальну потужність.

Деякі забруднення можуть також прилипати до стіни над радіатором через нагрівання. В такому разі видаліть їх, використовуючи невелику кількість мийного засобу та води.

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