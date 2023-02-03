'Додає вам років': візажистка назвала помилку, яку чи не кожна жінка робить при макіяжі

Експертка з макіяжу Карен Беттс розповіла про помилку, яку роблять чи не усі жінки, що люблять підфарбовувати очі. За її словами, "зрілим жінкам" варто уникати свої звички, щоб не додавати собі років.

Як пише видання Express.co.uk, візажистка радить забути про "крилату", чи ще як її називають "котячу" підводку очей, якщо вона включає нижню лінію вій. Карен вважає, що зрілим жінкам, які хочуть виглядати молодшими, варто уникати цього методу макіяжу.

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"Мікропідведення лінії вій — це витончений спосіб надати вигляду більш повних, густих вій і підкреслити природну форму очей, але це точне мистецтво. Наносити мікролайнер складно. Багато з нас в кінцевому підсумку вдвічі збільшують розмір, який запланували, і надають йому більш сміливий вигляд, який може старіти і виглядати старішими", – зауважила експертка з краси.

Нагадаємо, що у 2023 році не обов'язково носити тільки однотонні образи, total black або безликі речі. Стилісти рекомендують обирати яскраві та модні кольори, які треба вдало поєднати між собою.

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