'Маємо готуватися до будь-якого розвитку подій': Данілов прокоментував прогнози про відкриття нового фронту

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував прогнози щодо відкриття нового фронту. За його словами, зараз ніхто не може сказати, де саме та коли це відбудеться.

Він наголосив, що такими прогнозами займаються лише "диванні мольфари". Про це Данілов сказав у інтерв'ю "NV".

"Ніхто вам зараз не скаже, де вірогідне відкриття нового фронту, а якщо скаже, то це хтось з цих людей, що сидять на дивані, такі собі диванні мольфари", – зазначив він.

Секретар РНБО вказав, що у ворога можуть бути одні плани сьогодні, але вже наступного дня він його змінить залежно від ситуації на фронті.

"Коли ви вже знаходитесь у такій фазі, то вважати, що там прийняте одне рішення та розписане на весь рік, то ні, так не буває. Ми маємо готуватися до будь-якого розвитку подій", – додав Данілов.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, що росія знову готує наступ на весну. На його думку, зараз вони намагаються зібрати всі сили та боєприпаси.

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