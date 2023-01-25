'Дістанемо й до Кремля': у розвідці назвали цілі на росії, по яких можна завдати удар

Заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Москва може бути потенційною ціллю для ударів. За його словами, саме через це на дахах деяких будівель російської столиці встановили системи ППО.

Збройні сили Україні можуть завдати ударів й по Кремлю. Про це Скібіцький сказав під час телемарафону.

Він зазначив, що українські військові мають реальні цілі. Йдеться не лише про тимчасово окуповані території, але й про удари по об'єктах на території самої росії.

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Скібіцький додав, що у переліку цих цілей є об'єкти, де розміщені комплекси "Іскандер", С-400 та російські військові аеродроми. До прикладу представник ГУР МО навів військовий аеродром "Енгельс", звідки окупанти завдавали ракетних ударів по Україну.

Водночас, на його думку, розміщення систем ППО довкола Кремля свідчить саме на реакцію росіян на удари по військових аеродромах стратегічного призначення.

"Це було після Енгельса. Це говорить про те, що якщо ми дістаємо до Енгельса, то дістанемо й до Кремля", – вказав Скібіцький.

Раніше у розвідці заявили, що путін розглядає варіант тривалої війни на виснаження.

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