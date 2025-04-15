Подекуди дощитиме та до +10: прогноз погоди в Україні на 16 квітня

У найближчу добу в західних, а також у більшості північних і центральних регіонів України прогнозується невеликий дощ, тоді як на решті території переважатиме суха погода. За інформацією синоптиків, у вівторок, 16 квітня, нічна температура коливатиметься в межах +5…+10°, у східних та південно-східних областях — від +2 до +7°.

Вдень повітря прогріється до +16…+21°, у Закарпатті — до +24°. У північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях очікується дещо прохолодніше — +13…+18°. Вітер — переважно південно-східного напрямку, 7–12 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві вночі буде сухо, температура триматиметься в межах +8…+10°. Вдень можливий невеликий дощ, повітря прогріється до +14…+16°, вітер також південно-східний, 7–12 м/с.

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Упродовж 17–18 квітня по всій Україні опадів не очікується, за винятком короткочасного дощу вдень 18 квітня у Закарпатті та Карпатах. Вночі температура залишатиметься стабільною — +5…+10°, вдень — +18…+24°, а на морському узбережжі — +13…+18°. Вітер зберігатиме південно-східний напрямок зі швидкістю 7–12 м/с.

У Києві 17 і 18 квітня опади не прогнозуються, вночі температура становитиме +8…+10°, вдень підніметься до +22°. Вітер — південний і південно-східний, 7–12 м/с.

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