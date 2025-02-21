Дощ, мокрий сніг та до 17 градусів морозу: прогноз погоди в Україні на 22 лютого

Останні вихідні лютого принесуть в Україну сильне похолодання. Вночі температура місцями знизиться до -17°, а вдень залишатиметься нижче нуля навіть у південних регіонах. Опади будуть мінімальними, лише на сході у неділю можливий невеликий сніг.

У суботу, 22 лютого, очікується суха, але дуже холодна погода. Морози вкриють всю країну, а вночі в окремих регіонах температура впаде до -17°. Захід та південь відчують м'якший холод, проте мінусові температури все ж домінуватимуть. У східних областях, зокрема в Харкові, Луганську та Донецьку, вдень прогнозується -9..-5°, а вночі стовпчики термометрів покажуть до -17°. У Запоріжжі та Сумах буде дещо тепліше – від -5 до -3° вдень. Центральна Україна, включно з Києвом, Полтавою та Кропивницьким, відчуватиме морози до -5..-1° вдень і до -16° вночі. На заході, у Львові, Чернівцях та Івано-Франківську, температура коливатиметься від -3 до +1° вдень, а вночі знизиться до -13°. В Ужгороді вдень потеплішає до +4°, що більше нагадуватиме початок березня. На півдні, включаючи Одесу, Херсон і Миколаїв, вдень буде від -4 до 0°, а вночі температура впаде до -13°. Про це повідомили у Sinoptik.ua.

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У неділю, 23 лютого, мороз не відступить. Вночі в східних регіонах знову очікується до -17°, а вдень температура залишатиметься мінусовою. У Харкові, Луганську та Донецьку прогнозують -7..-3° вдень та -17° вночі, можливий слабкий сніг. У центральних областях, включаючи Київ, Вінницю та Полтаву, температура коливатиметься від -5 до 0° вдень і до -16° вночі. На заході, у Львові, Чернівцях та Ужгороді, вдень буде від -3 до +1°, а в Ужгороді знову до +4°. Вночі західні області відчують зниження температури до -13°. У південних регіонах, зокрема в Одесі, Херсоні та Миколаєві, вдень прогнозується від -3 до 0°, але холодний вітер з моря може створювати відчуття ще більшого холоду. Вночі температура знизиться до -13°.

Синоптики також попереджають, що через різке зниження температури на Дністрі в Тернопільській та Чернівецькій областях посилиться льодоутворення, що може спричинити коливання рівня води на 0,3-1,0 м. Однак загрози підтоплень немає.

Нагадаємо, синоптикиня розповіла, коли в Україні потеплішає до +10 та де зима ще затримається.

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