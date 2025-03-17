Дощ, мокрий сніг та мороз до -5: прогноз погоди в Україні на 18 березня

Новий робочий тиждень в Україні не обіцяє суттєвих погодних несподіванок. Похолодання, що розпочалося ще 15 березня, залишиться актуальним і впливатиме на температуру майже до кінця тижня.

Про це повідомляє Укргідроміцентр. Вівторок, 18 березня, ознаменується ще більшим похолоданням.

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Особливо відчутно воно буде на Волині та в Рівненській області, де вночі прогнозують до -7 градусів. Однак у деяких регіонах збережеться слабкий плюс, наприклад, у південних областях та на Запоріжжі, де вночі буде до +2. Цього дня опади припиняться, сніг і дощ не прогнозуються. Вдень в Україні буде прохолодно, хоч морозів уже не буде. Найтепліше очікується в Криму та Херсонській області, де температура підніметься до +6. У Києві також обіцяють суху погоду, вночі температура знизиться до -5, а вдень підніметься до +4.

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