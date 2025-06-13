Дрони атакували аеродроми у Криму: лунали численні вибухи (фото)

У ніч на 13 червня в тимчасово окупованому Криму зафіксували активність безпілотників та серію вибухів. Близько третьої ночі в соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про нібито масований проліт дронів над Сімферополем та його околицями.

БпЛА, а також про численні вибухи, які чули в різних районах півострова. Про це повідомляюь"Кримський вітер", кримські пабліки.

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Місцеві мешканці розповідали про гучні звуки, характерні для роботи Зокрема, вибухи лунали в Євпаторії, Севастополі, Алушті, Феодосії, Саках, Бахчисараї, Качі, Новофедорівці, Кіровському та інших населених пунктах. У дописах вказувалося, що частина дронів нібито досягла стратегічно важливих аеродромів "Саки", "Гвардійське" та "Кіровське", де могли статися ураження цілей.

Нагадаємо, дрони атакували Іванівську область РФ та Єлабугу у Татарстані.

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