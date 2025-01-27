Дрони атакували понад 5 областей на території РФ
Російське Міністерство оборони заявило, що в ніч на 27 січня п'ять областей РФ були атаковані 32 безпілотниками. За повідомленням російського відомства, система ППО нібито знищила й перехопила всі 32 безпілотники.
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Про це повідомило Міністерство оборони Росії.
Розподіл за регіонами:
- 15 БпЛА – над Воронезькою областю;
- 11 БпЛА – над Бєлгородською областю;
- 4 БпЛА – над Курською областю;
- по одному – над Орловською та Тверською областями.
Нагадаємо, дрони атакували НПЗ у Рязані та військовий завод у Брянську.
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