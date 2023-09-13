Дрони атакували хімзавод у Твєрі, що виготовляє продукцію для авіаційної та космічної промисловості

Уночі 13 вересня дрон долетів до Твєрської області росії та атакував територію "Редкінського дослідного заводу". Це підприємство виготовляє продукцію для авіаційної та космічної промисловості.

У соцмережах росіяни повідомили, що Твєрський хімзавод безпілотником "спробували атакувати ЗСУ. Він був знищений ППО".

За даними SHOT, об'єктом атаки став Рєдкінський хімічний завод у Конаківському районі. "БПЛА був помічений та ліквідований о п'ятій годині ранку. Уламки впали на території заводу. Постраждалих немає", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: У Криму дрони атакували судноремонтний завод у Севастополі, постраждали кораблі чф рф

Пізніше російські пабліки написали, що збитий близько 4 ранку невідомий БПЛА був нейтралізований над територією заводу та упав на території складу, яку на заводі орендує компанія "Спецпефтьпродукт". Безпілотник вибухнув.

Зазначається, що внаслідок вибуху було пошкоджено одну порожню цистерну, а також розбито вікна найближчої будівлі на території заводу. Постраждалих немає.

Рєдкінський дослідний завод – одне з найстаріших підприємств хімічної промисловості на росії. Там виробляється хімічна продукція для авіаційної та космічної промисловості. ВАТ "Рєдкінський Дослідний Завод" знаходиться за адресою: вул. Ленінградська, 195, Городня, Тверська обл.

Це друга атака на цей хімічний завод – попередня відбулася 5 вересня. Тоді уламки впали біля складу, де зберігаються легкозаймисті рідини.

Нагадаємо, вночі 13 вересня дрони атакували Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе – найбільше підприємство судноремонту та суднобудування Криму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!