Дроны атаковали химзавод в Твери, производящий продукцию для авиационной и космической промышленности

Ночью 13 сентября дрон долетел до Тверской области России и атаковал территорию "Редкинского опытного завода". Это предприятие производит продукцию для авиационной и космической промышленности.

В соцсетях россияне сообщили, что Тверской химзавод беспилотником "попробовали атаковать ВСУ. Он был уничтожен ПВО".

По данным SHOT, объектом атаки стал Редкинский химический завод в Конаковском районе. "БПЛА был замечен и ликвидирован в пять часов утра. Обломки упали на территории завода. Пострадавших нет", – отмечается в сообщении.

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Позже российские паблики написали, что сбитый около 4 утра неизвестный БПЛА был нейтрализован над территорией завода и упал на территории склада, которую на заводе арендует компания "Спецпефтьпродукт". Беспилотник взорвался.

Отмечается, что в результате взрыва была повреждена одна пустая цистерна, а также разбиты окна ближайшего здания на территории завода. Пострадавших нет.

Редкинский опытный завод – одно из старейших предприятий химической промышленности в России. Там производится химическая продукция авиационной и космической промышленности. ОАО "Редкинский опытный завод" находится по адресу: ул. Ленинградская, 195, Городня, Тверская обл.

Это вторая атака на этот химический завод – предыдущая произошла 5 сентября. Тогда обломки упали у склада, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости.

Напомним, ночью 13 сентября дроны атаковали Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе – крупнейшее предприятие судоремонта и судостроения Крыма.

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