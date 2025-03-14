Дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ: зайнялась пожежа (фото)
У ніч на 14 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Туапсе, що у Краснодарському краї Росії.За інформацією російських пабліків, місцеві жителі чули серію потужних вибухів — їх було близько десяти
Про це повідмоляють російські Telegram-канали. Вибухи пролунали приблизно о 03:00 за місцевим часом на території нафтопереробного заводу. Уже після цього в місті ввімкнули сирени повітряної тривоги. Очевидці повідомляють про масштабну пожежу на підприємстві.
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У соцмережах з'явилися фото і відео, на яких видно палаючі об'єкти на території НПЗ.
За даними російського ресурсу Mash, займання на території заводу сталося нібито внаслідок падіння уламків збитого безпілотника. Вогонь охопив одну з ділянок підприємства.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив факт атаки та заявив про загоряння одного з резервуарів із бензином. За його словами, площа пожежі сягнула понад тисячу квадратних метрів.
Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.
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