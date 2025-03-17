Дрони атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в російській Астрахані: зайнялась пожежа

У ніч на понеділок, 17 березня, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури в Астраханській області росії зазнали атаки ударних дронів. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа.

Про це повідомив губернатор регіону Ігор Бабушкін. За його словами, в регіоні була відбита "спроба масованої атаки" на енергооб'єкти. Однак уламки одного з безпілотників впали на територію одного з підприємств, що й стало причиною загоряння.

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Бабушкін зазначив, що ситуація перебуває під контролем, а рятувальники та аварійні служби оперативно приступили до ліквідації наслідків. Під час інциденту постраждала одна людина, яку вже госпіталізували.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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