Дрони атакували ракетний арсенал у Новгородській області Росії: зайнялась масштабна пожежа (відео)

Міністерство оборони Росії заявляє, що вночі українські сили здійснили атаки безпілотниками, внаслідок чого російська ППО нібито збила 44 дрони.

Про це повідомляє Міноборони РФ у Telegram.

За їхніми даними, 20 безпілотників були збиті над Новгородською областю, 5 – над Курською, 4 – над Орловською, по 3 – над Бєлгородською, Тульською та Тверською областями, по 2 – над Брянською, Московською та Смоленською областями. Офіційно наслідки не розголошуються.

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Telegram-канал Astra повідомляє про атаку на 13-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління в селищі Котово Новгородської області. Канал "База" зазначає про атаку дронами в Олексіївці Бєлгородської області. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, уламки дронів пошкодили виробничі приміщення, об'єкт інфраструктури та лінію електропередач, через що деякі вулиці залишилися без електрики.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що атакували завод у Бєлгородській області, де виготовляли вантажні дрони для російської армії, а також арсенал зброї у Новгородській області. За його словами, на 13-му арсеналі ГРАУ зберігалися боєприпаси для артилерії та ракети для РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган", а також ракети "Іскандер" і зенітні до С-300, С-400.

Коваленко також опублікував відео з вибухами у Воронезькій області, де напередодні атакували Євдаківський олійно-жировий комбінат.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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