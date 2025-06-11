Дрони атакували російський Котовськ: є влучання у пороховий завод (фото)

У ніч на 11 червня українські дрони здійснили атаку на Тамбовський пороховий завод, розташований у місті Котовськ Тамбовської області РФ. Місцеві жителі повідомляли про серію потужних вибухів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За словами очевидців, у небі над Котовськом пролунало щонайменше 15 вибухів, а в місті вмикали сирени повітряної тривоги.

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Вранці тимчасово виконуючий обов’язки губернатора Тамбовської області Євгеній Пєрвишов підтвердив атаку безпілотників на Котовськ.

Пєрвишов зазначив, що внаслідок падіння одного зі збитих БпЛА виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. За його словами, ніхто не постраждав.

Міноборони РФ заявило, що протягом ночі російська ППО знищила 32 українські дрони, з них п’ять – над територією Тамбовської області.

Тамбовський пороховий завод є одним із ключових підприємств російської оборонної промисловості. Він виробляє порохи та боєприпаси для стрілецької зброї, артилерії, мінометів і танків, а також компоненти вибухових речовин, зокрема нітроцелюлозу і колоксилін. Із березня 2023 року завод перебуває під санкціями.

Нагадаємо, дрони атакували Іванівську область РФ та Єлабугу у Татарстані.

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