Дрони атакували три області рф: є влучання по заводу з виробництва хімії для авіапрому (відео)

27 червня уночі безпілотники атакували одразу три області росії. ППО окупантів працювало у Бєлгородській, Московській та Твєрській областях.

За даними російського міністерства оборони, "черговими засобами ППО знищено чотири БПЛА над територією Тверської, два БПЛА над територією Московської та один БПЛА над територією Бєлгородської областей".

Вас також зацікавить: Сили оборони знищили пускову установку росіян ППО поблизу Бєлгорода (відео)

У Твєрській області рф, як пишуть місцеві мешканці у пабліках, сталося влучання у Рєдкінський дослідний завод, який є одним з найбільших хімічних виробництв регіону. Тут виробляється продукція для авіації та космічної промисловості росії.

Місцева влада повідомила: "У районі 4 ранку 27 червня 2024 в Конаківському муніципальному окрузі Тверської області чергові кошти ППО Міноборони РФ відбили ще одну атаку БПЛА. На місці падіння уламків БПЛА продовжують працювати спеціалісти екстрених служб. Постраждалих немає".

За дорученням губернатора Тверської області Ігоря Рудені "обласні відомства надають усе необхідне сприяння екстреним службам". Однак на одному з оприлюднених у соцмережах відео з Твєрської області можна побачити як зі сторони заводу здіймається стовп диму. Голос за кадром каже "долєтєл куда надо", "апять по заводу попалі".

Дим з території заводу. Джерело: Скриншот з відео Дим з території заводу. Джерело: Скриншот з відео

У коментарях місцеві звинувачують українських переселенців, що мешкають на території області. Вони вважають, що БПЛА були запущені ними, оскільки "как оні моглі долєтєть такоє растояніє, чтоби іх нікто нє замєтіл".

росіяни звинувачують переселенців в атаці. Джерело: Скриншот росіяни звинувачують переселенців в атаці. Джерело: Скриншот

До речі, раніше на цей завод вже прилітали дрони. Його було уражено у вересні 2023 року.

Нагадаємо, днями на території рф у Воронезькій області бійці ГУР вдарили по складу боєприпасів.

Також нещодавно на росії було знищено склад "шахедів" та ліквідовано інструкторів з використання БПЛА. За даними Командування ВМС ЗСУ, у результаті удару було знищено: 20 "Shahed-136"/"Герань-2", 50 ударних БПЛА "Ланцет", 40 розвідувальних БПЛА "ZALA" та 10 розвідувальних БПЛА "SuperCam".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!