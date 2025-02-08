Дрони атакували Волгоградську та Ростовську області: під приціл потрапила нафтоперегінна станція (фото, відео)

У ніч на 8 лютого безпілотники атакували нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області РФ та Ростовську область. За даними соцмереж, місто й область атакували нібито українські дрони.

Про повідомляють росЗМІ з посиланням на губернатора Волгоградської області РФ Андрія Бочарова. У повідомленнях зазначають, що щонайменше 5 вибухів прогриміли в небі над Ростовом-на-Дону.

Це сталося нібито внаслідок атаки українських безпілотників. Місцеві жителі розповіли, що чули звук дронів, після чого бачили спалахи в небі.

Бочаров, як зазвичай це робить російська влада, заявив, що атаку БпЛА на нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області нібито "було відбито". За його словами, обійшлося без пожежі та постраждалих.

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Згодом в.о. губернатора Ростовської області підтвердив атаку БпЛА на Ростов і область.

За його словами, у Чортківському районі нібито пошкоджено адміністративно-побутові будівлі підприємства. Евакуйовано 6 працівників. Російські пабліки повідомляли про атаку на нафтоперекачувальну станцію в передмісті Чортково.

Нагадаємо, раніше дрони атакували аеродром у російському Приморсько-Ахтарську, звідки запускають "шахеди" по Україні.

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