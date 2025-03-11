Дрони влаштували наймасованішу атаку на Москву та Підмосковʼя: фото, відео

За інформацією російських чиновників, вночі 11 березня Москву атакували десятки безпілотників. Станом на ранок повідомляється про нібито збиття 69 дронів, а також про пошкодження інфраструктури та одного загиблого.

Міський голова Москви Сергій Собянін, губернатор Московської області Андрій Воробйов, а також російське державне агентство РИА Новости оприлюднили ці дані в офіційних заявах і Telegram.

Перші повідомлення про атаку з'явилися близько третьої ночі. За словами Собяніна, до шостої ранку системи ППО Росії нібито перехопили майже сім десятків безпілотників, які летіли у напрямку Москви.

"Силами ППО Міноборони наразі збито 69 ворожих безпілотників, що летіли на Москву. Відповідні служби працюють на місцях падіння уламків".

Губернатор Московської області Андрій Воробйов додав, що масова атака безпілотників розпочалася о четвертій годині ранку.

"На цей момент відомо про одного загиблого і трьох поранених у Ленінському міському окрузі та Домодєдово. В Раменському уламки дрона впали на багатоповерхівку, пошкодивши сім квартир з 19 по 22 поверхи на Північному шосе".

За словами чиновників, повідомлення про польоти БПЛА надходили з кількох населених пунктів: Коломна, Зарайськ, Срібні Ставки, Серпухов, Раменське, Воскресенськ, Луховіци, Бронниці, Домодєдово, Ленінський, Подольськ, Електросталь та Котельники.

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Через падіння уламків дронів було тимчасово зупинено рух поїздів на станції Домодєдово. Також зафіксовано пожежу на стоянці компанії "Міраторг".

В кількох московських аеропортах – "Жуковський", "Шереметьєво", "Внуково" та "Домодєдово" – тимчасово призупинили зльоти й посадки літаків. Подібні обмеження діяли і в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Повідомляється, що вночі оголошували повітряну тривогу ще в Самарській області та Татарстані. Дрони нібито збивали в повітряному просторі Володимирської, Тульської, Калузької та Рязанської областей.

Згодом мер Москви назвав атаку найбільш масштабною з початку війни.

"Відбито наймасованішу атаку ворожих БПЛА на Москву. На підльоті до столиці збито 74 безпілотники, а загалом по різних напрямках атакували сотні дронів".

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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