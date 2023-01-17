Два знаки зодіаку чекають погані новини у 2023 році: це стане для них ударом

2023 рік принесе погані новини та важкі випробування двом уродженцям зодіакального кола. Будуть моменти, які буквально виб'ють їх із колії, і змусять засумніватися у власних силах.

За словами астрологів, у зоні ризику Діви та Терези. Їм потрібно набратися терпіння, аби гідно пройти цей непростий період.

Діва

На уродженців цього знаку зодіаку чекають проблеми в особистому житті. Ймовірно, сварки з другою половинкою дійдуть до червоної межі, але винні в цьому будуть обидва партнери. Якщо Діви не навчаться шукати компроміси, то стосункам прийде крах. Це стане болючим ударом для уродженців знаку. Вони можуть замкнутися у собі та впасти у депресію.

Терези

Терези занадто багато часу приділяють тому, щоб сподобається оточуючим, і забувають про свою другу половинку. Але в 2023 році терпінню партнера прийде кінець - дрібна сварка обернеться грандіозним скандалом з бурхливим розставанням. Навряд чи в такій ситуації щось можна буде щось вирішити згаряча. Терезам потрібно переглянути свої погляди на життя, а вже потім вирішувати, що робити.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.