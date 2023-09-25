Ексочільник військкомату за час війни придбав майна на майже 9 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишньому керівнику Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними прокуратури, чоловік за час війни нажився на майже 9 млн гривень.

У власності підозрюваного та його родини виявили майно, вартість якого значно перевищує їхні законні доходи. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що ексочільник обласного військкомату згідно з висновком НАЗК, набув активів на понад 8,8 млн гривень.

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Правоохоронці повідомили йому про підозру у незаконному збагаченні (ч. 1 ст. 368-5 КК України). Йому також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР Нацполіції України", – додали у прокуратурі.

Ім'я та прізвище військкома не вказане.

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