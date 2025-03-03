Експерт назвав оптимальний пробіг при виборі вживаного автомобіля

Професійний експерт назвав оптимальний пробіг для автомобіля з пробігом. При виборі авто на вторинному ринку фахівець рекомендує враховувати співвідношення ціни, технічного стану та пробігу.

Багато покупців вважають, що показники одометра відіграють вирішальну роль. Однак експерт із сервісного обслуговування в коментарі для сайту ampercar.com зазначив, що цей показник не завжди є коректним. Він також розповів, на які аспекти слід звертати увагу, щоб запобігти можливим проблемам у майбутньому.

"Вважають, що середньостатистичний автомобіль проїжджає 15–20 тис. км на рік. Таким чином, для машини віком 5 років нормальним буде пробіг 75–100 тис. км. Однак це усереднений показник, який сильно залежить від умов експлуатації", – підкреслив фахівець.

Так, агресивний стиль водіння та регулярні поїздки в заторах призводять до швидшого зносу двигуна й зчеплення, ніж спокійна їзда трасою. До того ж експерт зазначив, що малий пробіг далеко не завжди є плюсом.

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"Машина з пробігом 50 тисяч кілометрів за 10 років (5 тис. кілометрів на рік) може мати приховані проблеми. Застій призводить до висихання гумових ущільнювачів, корозії гальмівних дисків, деградації рідин. Також можливий скручений пробіг – перевірте історію через сервіси чи сервісні книжки", – застерігає фахівець.

Він зазначив, що оптимальним пробігом для бензинових авто вважається діапазон від 100 до 150 тисяч кілометрів. Після цього підвищується ймовірність зношення поршневої групи, турбіни та інших ключових компонентів. Водночас він наголосив, що при належному технічному обслуговуванні навіть 250 тисяч кілометрів не є критичною відміткою.

Водночас дизельні двигуни відзначаються більшою довговічністю, тому пробіг у межах 100–200 тисяч кілометрів вважається допустимим, особливо за умови своєчасного техобслуговування. Однак ремонт таких моторів коштує дорожче, тому перед покупкою важливо переконатися, що паливна система не має несправностей.

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Часто ідеальний пробіг залежить від бренду автомобіля та країни його походження.

"Деякі виробники заслужили на репутацію безвідмовних. Наприклад, Toyota, Honda, Subaru, Lexus – японські авто часто зберігають добрий стан навіть після 200 тисяч км. Преміальні марки, як Mercedes-Benz і Volvo, мають запас міцності, але вимагають дорогого обслуговування. А Kia, Hyundai демонструють високу надійність до 200 тисяч кілометрів", – розповідає фахівець.

У будь-якому разі він рекомендує перед покупкою авто провести діагностику в техцентрі, щоб виявити можливі несправності двигуна, трансмісії та підвіски. Додатково варто перевірити історію транспортного засобу, сервісну документацію та страхові записи.

"Зверніть увагу на салон. Так, сильно зношене кермо або сидіння за низького пробігу — червоний прапор. Перевірте розхідники: якщо ремінь ГРМ, фільтри, рідини не змінювалися вчасно — готуйтеся до витрат", — додав експерт з сервісу.

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