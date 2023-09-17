Експерт пояснив, коли чекати підвищення мінімальної пенсії

В Україні, попри війну, провели усі заплановані підвищення пенсії цього року. Втім, розмір мінімальної пенсії залишився без змін.

Експерт із соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи планується підвищення мінімальної пенсії у 2023 році. За його словами, до Нового року не варто очікувати підвищення.

Зазвичай розмір мінімальної пенсії переглядався двічі на рік, коли зростав прожитковий мінімум. Це відбувалося 1 липня та 1 грудня.

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Але у 2023 році прожитковий мінімум заморожено. З огляду на це, мінімальна пенсія залишиться на рівні 2093 гривні.

"Уряд завжди закон про бюджет закладав чотири рази. Тобто поквартально змінювався розмір прожиткового мінімуму у бік його збільшення. Але зараз через війну та викликану нею економічну ситуацію в країні такої можливості держава не має", – зазначив Павловський.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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