Експерти пояснили, як правильно зберігати яблука: будуть свіжими шість тижнів

У вересні та жовтні буде пік сезону яблук, що означає, що ціни будуть найнижчими. Однак більшість людей не знають, як правильно зберігати яблука.

Складання яблук в вазу з фруктами спричинить їх гниття набагато швидше. Яблука виробляють газ етилен, природний рослинний гормон, який спричиняє швидке дозрівання та старіння фруктів, повідомляє Express.co.uk.

Через це яблука слід тримати подалі від деяких овочів. Зберігайте яблука подалі від картоплі, зелені, моркви, броколі, перцю та свіжих трав.

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Водночас яблука ні в якому разі не можна класти в герметичний контейнер. Зберігати яблука в холодильнику та в пакеті цілком нормально, тільки не закривайте їх.

Газ почне накопичуватися всередині мішка, що призведе до його дозрівання та розм’якшення занадто швидко. Для тривалого зберігання яблука слід зберігати в холодильнику, бажано в ящику, якщо є можливість.

Переконайтеся, що вони зберігаються в пакеті або пакеті з отворами, щоб забезпечити циркуляцію повітря, що допоможе їм залишатися свіжими та хрусткими до шести тижнів. Яблука з цілою плодоніжкою зберігаються набагато довше, ніж яблука без плодоніжки, оскільки бактерії можуть проникнути в плід і призвести до псування.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як з користю для саду та городу можна використати гнилі яблука. Зокрема, вони можуть стати відмінним природним джерелом поживних речовин для рослин у вашому саду. Їх варто використовувати для підживлення дерев, кущів та інших рослин.

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